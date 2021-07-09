Onur’u silahla yaralayan sanık artık serbest

SPOR salonundan çıktığı sırada Serhat Okuducu
tarafından silahla vurularak yaralanan oyuncu Onur Seyit Yaran
'ın davasında karar açıklandı. Okuducu hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyordu. Avukatı savunmasında "Hayati tehlike yaratacak bir yaralanma değil. Tahliye talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, Okuducu'nun kasten öldürme suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirtip müebbet verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını kaydeden mahkeme, Okuducu'yu önce 10 yıl hapse çarptırdı, sonra ilk haksız eylemin kimden geldiği tespit edilemediği için cezayı 7 yıla indirdi. Heyet, iyi halinden dolayı da Okuducu'yu kasten adam öldürmeye teşebbüsten 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.