Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz yeni sevgilisi Thor Saevarsson ile tatilde yakalandı!

'Alev Alev' dizisi final yaptı. Dizinin final yapmasının hemen ardından ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Bodrum'a giderek tatil sezonunu burada açtı.
Hakkında çıkan aşk iddiaları ile son günlere damga vuran ünlü oyuncu, Bodrum'da yeni sevgilisiyle yakalandı.
Bir süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile birlikte olduğu ileri sürülen oyuncu Deniz, yeni sevgilisiyle el ele, göz göze görüntülendi.
ÜÇ ÇOCUĞU VAR
37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz'le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.