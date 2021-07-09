Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz yeni sevgilisi Thor Saevarsson ile tatilde yakalandı!

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz'le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.