Sıfırı tüketmiş adamın ayağa kalkma öyküsü

ATV
dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ozan Akbaba
'nın hem proje tasarımını yaptığı, hem de senaryosunu yazdığı filmi 'Anka'nın çekimleri ay sonunda başlıyor. Akbaba ile birlikte Atilla Şendil
, Deniz Işın
, Engin Hepileri
, Özgür Emre Yıldırım ve Serdar Orçin'in başrollerini paylaştığı 'Anka', sıfırı tüketmiş bir adamın arabalara olan tutkusu ile tekrar ayağa kalkma öyküsünü anlatıyor. Film, Almanya'dan gelen özel ekibin çektiği araba ve aksiyon sahneleriyle de dikkat çekecek. 'Anka'da Akbaba'nın partneri ise Deniz Işın olacak.