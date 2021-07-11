Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin: Aşk tek önceliğim değil!

Yaklaşık 8 yıl önce rol aldığı Güneşi Beklerken adlı diziyle tanınan Yağmur Tanrısevsin, uzun bir aradan sonra ekranlara döndü. Her projesiyle hayran kitlesini genişleten güzel oyuncu atv'de yayınlanan Kalp Yarası adlı diziyle seyirci karşısına çıktı. Yarın akşam üçüncü bölümü yayınlanacak dizide canlandırdığı Ayşe karakteri gibi güçlü biri olduğunu söyleyen Tanrısevsin'le yeni ekran macerasını kariyerini, aşka bakışını konuştuk.

- Uzun bir süre sonra Kalp Yarası dizisiyle ekranlara döndünüz. Yapılan yorumlara baktığımda sizi özleyenler çok. Neden bu kadar ara verdiniz?

- Gelen yorumlara ben de sık sık bakıyorum. Çok mutlu oluyorum. Her projenin, bir öncekinden daha iyi olmasına dikkat ediyorum.

İçime sinen işler yapmayı tercih ediyorum. Böyle bir proje için bazen beklemeniz gerekiyor.