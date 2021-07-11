Usta oyuncu Aydemir Akbaş’tan yıllar sonra gelen Nebahat Çehre itirafı şaşırttı!

Türk sinemasının 85 yaşındaki usta ismi Aydemir Akbaş, bugüne kadar 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok televizyon dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.
Akşam'ın haberine göre; Meslektaşı Beyhan Benek ile ilk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş, iki kez boşanıp üç kez evlendi. Her seferinde evlendiği kişi aynıydı: Beyhan Benek.
"Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" diyen Aydemir Akbaş, "Onun ev hanımlığına, düzenine hayranım, gerçek bir kadındır.
Geçmişte Yılmaz Güney ile evli olduğu zamanlar birbirimizin evine çok gidip gelirdik, muhteşem bir ev hanımıdır.
Onun gibi bir kadın zor bulunur. Çok güzel yaşadı, kaliteli insanlarla vaktini geçirdi o yüzden şimdi hayatına kimseyi almıyor. Nebahat'in kalitesine ulaşmak zordur" dedi.