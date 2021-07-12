Hercai'nin sevilen oyuncuları Gülçin Hatıhan ve Aslı Samat'a ödül!

Son yıllarda oynadığı Ateş Böceği, Hercai gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerde sağladığı başarı ile kendi kitlesini oluşturan oyuncu Aslı Samat, "Benim annem çok başarılı bir kadındı cümlesiyle sözlerine başlayarak annesi Hülya Güçlü için, "7 yaşında tiyatro yapacağım dediğimde beni tiyatroya başlattı. Her gece 12'ye kadar provaları ve oyunları bekledi.