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Giriş Tarihi: 13.7.2021

‘Bağlılık Hasan’a Cannes’dan övgü

‘Bağlılık Hasan’a Cannes’dan övgü
Dünyaca tanınmış Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun son filmi 'Bağlılık Hasan', 74. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Fransa'da yapılan festivalin resmi bölümlerinden 'Belirli Bir Bakış' antolojisinde yer alan eser, Salle Debussy'de yapılan gösterimde sinemaseverlerle buluştu. Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi olan eser, ayakta alkışlandı.

Film, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan 'Hasan'ın, tarlanın tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışmasını ve hacca gidişi yaklaştıkça geçmişine doğru çıktığı arayışı işliyor. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin çekimleri 2019'da Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirildi. Filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da misafir oyuncu olarak yer aldı.
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‘Bağlılık Hasan’a Cannes’dan övgü
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