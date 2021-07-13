‘Bağlılık Hasan’a Cannes’dan övgü

Dünyaca tanınmış Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu
'nun son filmi 'Bağlılık Hasan', 74. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Fransa
'da yapılan festivalin resmi bölümlerinden 'Belirli Bir Bakış' antolojisinde yer alan eser, Salle Debussy'de yapılan gösterimde sinemaseverlerle buluştu. Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi olan eser, ayakta alkışlandı.
Film, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan 'Hasan'ın, tarlanın tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışmasını ve hacca gidişi yaklaştıkça geçmişine doğru çıktığı arayışı işliyor. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin çekimleri 2019'da Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde gerçekleştirildi. Filmin başrollerini Umut Karadağ
ve Filiz Bozok
paylaşırken, Mahir Günşiray
da misafir oyuncu olarak yer aldı.