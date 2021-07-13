Erkan Petekkaya '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı: Çekerken de izlerken de çok ağladık!

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan '15/07 Şafak Vakti' filmi 15 Temmuz'da gösterime girecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle çekilen filmin oyuncuları Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Aslıhan Karalar, Hatice Sibel Aytan basın toplantısında buluştu.
15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenen filmde bir esnafı canlandıran Erkan Petekkaya, şöyle konuştu:
"Bu filmle Türk halkının bağımsızlığına toz kondurulamayacağını tüm dünyaya göstereceğiz. Böyle bir direniş, böyle bir halk dünyanın neresinde var?
Hangi halk tankın altına yatar? Belgesel gibi, alıp kütüphaneme koyacağım bir film. Çekerken de izlerken de çok etkilendik, ağladık, tüylerimiz diken diken oldu. Her şeyi, halkın gözünden anlattık."
Aslıhan Karalar ise "Destansı bir mücadeleyi anlatıyoruz. Böyle bir hikayeyi anlatmak gurur verici" dedi.