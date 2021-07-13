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Giriş Tarihi: 13.7.2021 07:57 Son Güncelleme: 13.7.2021 07:57

Erkan Petekkaya '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı: Çekerken de izlerken de çok ağladık!

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Erkan Petekkaya '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı: Çekerken de izlerken de çok ağladık!

15 TEMMUZ hain darbe girişiminde Türk milletinin destansı direnişini anlatan 15/07 Şafak Vakti filminin basın toplantısı önceki gün yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, “Böyle bir direniş dünyanın neresinde var! Hangi halk tankın altına yatar! Ben görmedim. Filmi çekerken de tüylerimiz diken diken oldu” diye konuştu.

FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan '15/07 Şafak Vakti' filmi 15 Temmuz'da gösterime girecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle çekilen filmin oyuncuları Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Aslıhan Karalar, Hatice Sibel Aytan basın toplantısında buluştu.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenen filmde bir esnafı canlandıran Erkan Petekkaya, şöyle konuştu:

"Bu filmle Türk halkının bağımsızlığına toz kondurulamayacağını tüm dünyaya göstereceğiz. Böyle bir direniş, böyle bir halk dünyanın neresinde var?

Hangi halk tankın altına yatar? Belgesel gibi, alıp kütüphaneme koyacağım bir film. Çekerken de izlerken de çok etkilendik, ağladık, tüylerimiz diken diken oldu. Her şeyi, halkın gözünden anlattık."

Aslıhan Karalar ise "Destansı bir mücadeleyi anlatıyoruz. Böyle bir hikayeyi anlatmak gurur verici" dedi.

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Erkan Petekkaya '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı: Çekerken de izlerken de çok ağladık!
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