Zirvenin tek sahibi “Kalp Yarası”

Hüseyin'in öfkesini Adnan'a kusması pahalıya mal oldu. Hande'yi ihbar eden Adnan oldu. Polislerin Hande'yi ifadesini almak üzere karakola götürmesi ile ortalık iyice karıştı. Ayşe, herkesi şaşırtarak Hande'den şikayetçi olmadı.

Azade ortalık daha fazla karışmadan Antakya'dan gitmesi için Ayşe'ye para teklif etti. Zümrüt ise her şeyi bildiği için öfkesini Yaman'dan çıkardı. Yaman iyice hırslandı ve İhsan'ın karanlık işlerine dahil oldu.

Ayşe'nin kolay kolay gitmeyeceğini anlayan Azade, Ayşe'nin dolabını baştan aşağı değiştirdi. Genç kızın tüm kıyafetlerini çöpe atması Ayşe'nin bam teline dokundu ve Azade'ye tepkisi bu sefer daha sert oldu.

Hüseyin'in ortaklığı bitirmesi beklenirken bir anda ortaklığa devam kararı alması şaşkınlık yarattı. Hüseyin, işle ilgili tüm yetkilerini Hande'ye devretti.