Kuruluş Osman’a veda eden Celal Al ilk kez anlattı: Abdurrahman Gazi’den ayrılmak zor oldu!

Oyuncu olmak için Bursa'da eğitim alan Celal Al, kariyer serüvenini "Baktım bu işin mecrası İstanbul, 11-12 sene önce sırtımıza taktık bavulu geldik İstanbul'a" sözleriyle anlatıyor. Kurtlar Vadisi Pusu ile dikkatleri üzerine çeken, son 7 senedir dönem dizilerinde rol alan Celal Al, kısa süre önce veda ettiği 'Kuruluş Osman' dizisi için "Sadece bir dizi değil, ailedir" diyor. Biz de Celal Al ile kariyer sürecinden hayat yolculuğuna kadar merak edilenlerini konuştuk.

-Biraz sizi tanımak adına geçmişe gitmek istiyorum. Celal nasıl bir çocukluk geçirdi?

90'ların çocukluğunu geçirdim diyebilirim. Teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı, Dijital medyanın bu kadar etkin olmadığı, sabahın 7-8'inde dışarı çıkıp akşama kadar baklavasına kolasına 5-6 halı saha maçı yapıp, veya taso oynadığımız, komşulukların olduğu, mahalle eşrafının birbirini tanıdığı, sayarken bile çocukluğuma gittim.

TAKTIM BAVULU GELDİM İSTANBUL'A

-Peki oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Ben lisedeyken hazırlık okurken Bursa'da, Edebiyat öğretmenim vardı kendisi bize yardımcı oldu. Bir piyes vardı okulda, "Bu piyeste oynar mısın?" dedi. Ben de "Bilmem ki hocam" filan dedim. Beni ateşledi sağ olsun, önce çok heyecanlandım. Çok güzel alkışlar alınca devam etti, lise zamanında tiyatroya başladım. Sonra okul bittikten sonra Bursa'da birkaç eğitim aldım. O zaman orada çekilen birkaç diziye yer aldım. Sonra baktım bu işin mecrası İstanbul, 11-12 sene önce sırtımıza taktık bavulu geldik İstanbul'a. Burada kamera karşısında birkaç eğitim aldım. Sonra bu alanda yavaş yavaş ilerlemeye başladım.

-Oyunculuğun dezavantajları var mı? Hiç yöneldiğiniz için pişmanlık duyduğunuz oldu mu?

Dezavantajları oluyor. Siz istemeseniz de bir misyon oluşturuyorsunuz. O açıdan sorumluluklar çoğalıyor. Farkında olmadan bir hata yaptığınız zaman bu hata büyütülebiliyor. Dediğim gibi sorumlulukları olan bir meslek ama biri gelip güzel bir yorum yaptığı zaman insana şevk de getiriyor.