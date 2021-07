Kuruluş Osman’a veda eden Celal Al ilk kez anlattı: Abdurrahman Gazi’den ayrılmak zor oldu!

KURULUŞ OSMAN BİR DİZİ DEĞİL, AİLEDİR

-Biraz da Kuruluş Osman'dan bahsedelim. Dönem dizilerinin öncelikle set ortamı çok merak edilir. Oyuncular arasındaki iletişim, ekranlara yansıyan o müthiş savaş sahneleri... Bize bunlardan bahsedebilir misiniz?

Kuruluş Osman ailedir. Bozdağ Film ile ben 7 sene çalıştım. Hayatımın en önemli noktalarından bir tanesi diyebilirim. Uzun süreli başka projeler de oldu ama buradaki o aile durumu hiçbir yerde yok. Arazi şartları çok zor. Bir dönemi anlatıyorsunuz sonuçta; çamur, balçık, at, kılıç, dövüş, kostümler… Zor bir coğrafyayı anlatıyorsunuz ve dönemin argümanlarıyla anlatıyorsunuz. Ekstra fedakarlık gerektiren bir şey. Bazen 3-5 saat uyuyup sabah tekrar geliniyor, ekstra efor sarf edilen bir iş. O açıdan sadece bir dizi değil, bir aile. Selam olsun o güzel günlere diyelim.

DÖNEM RUHUNA GİRMEK AMACIYLA SIFIRDAN EĞİTİM ALDIK

-Siz de dizideki pek çok karakter gibi çok iyi kılıç kullanan ve çok iyi at binen bir oyuncusunuz. Daha önceden bir ilginiz bilginiz var mıydı yoksa dönem dizilerinde rol almaya başladıktan sonra mı bunların eğitimini aldınız?

At bir meraktı. Profesyonel binici hiçbir zaman olmadım, sadece hobi meraklı bir biniciliğim vardı. Ata ilk binişimde ilkokul yaşlarındaydım, yaşlı bir amcamız vardı atına bindirir gezdirirdi. İlk o şekil ata hevesimiz başladı. Hobiye doğru dönmeye başladı ama uzun soluklu olmadı. Ama içimde hep bir at aşkı vardı, hep derdim "Atlarla iç içe olabileceğimiz bir durum olur mu?" diye. Çok şükür Allah nasip etti. Bu proje olunca biniciliğimizi geliştirdik, eğitimimizi aldık. Kılıç ve okla da ilgim vardı, ama profesyonel değildi. Burada dönemsel kılıç, okçuluk ve yakın dövüşü öğrendik. Dönemin ruhuna girmek amacıyla bilen bilmeyen herkes sıfırdan eğitim aldı.

-Abdurrahman Gazi olarak hiç unutamadığınız bir set anısı var mı diye merak ediyorum...

O kadar çok var ki… Diziden çıkmadan 2-3 bölüm öncesiydi. Bir kol malum yok, arkadan bağlıyoruz. At üstündeyiz, balçıklı bölgeden geçiyoruz. Giderken anlık bir durum oldu, önümdeki arkadaş geçti, ben balçığa saplandım. Öne doğru dizleri kırıldı, benim de ellerim arkadan bağlı haliyle. At sanki hissetti, öne doğru düşerken at beni geriye attırdı. Hafif bir hareketle beni düzenledi ve çaktırmadan devam ettik. Ata sarıldım ve, "Sen gerçek bir kardeşsin" dedim. O çok başka bir duyguydu.