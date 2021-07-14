Nebahat Çehre: Aydemir Akbaş, Yılmaz Güney’in iyi arkadaşıydı

Türk sinemasının ünlü ismi Nebahat Çehre
, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" açıklamasında bulunan arkadaşı Aydemir Akbaş
'a cevap verdi. Nişantaşı'nda objektiflere takılan Çehre, Akbaş'ın bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını belirterek şöyle konuştu: "Çok şanssız bir açıklama ama kötü bir niyeti de yok, ailecek görüştüğümüz bir insan. Yılmaz'ın da iyi arkadaşıydı. Ben ona kırılmam çünkü herkes anladı ne demek istediğini. Biz Yılmaz'la evliyken o da Beyhan ile evliydi, çok sevdiğim insanlar. 65'li yıllardan tanışıyoruz, resimlerde hepimiz tıfılız."