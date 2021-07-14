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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Nebahat Çehre: Aydemir Akbaş, Yılmaz Güney’in iyi arkadaşıydı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Nebahat Çehre: Aydemir Akbaş, Yılmaz Güney’in iyi arkadaşıydı

Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde “Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi Nebahat Çehre olurdu” şeklindeki açıklamasıyla çok konuşuldu. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Çehre, Akbaş’a cevap verdi: “Şanssız bir açıklama olmuş. Çünkü kendisi, Yılmaz’ın (Güney) arkadaşıydı.”

Türk sinemasının ünlü ismi Nebahat Çehre, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" açıklamasında bulunan arkadaşı Aydemir Akbaş'a cevap verdi. Nişantaşı'nda objektiflere takılan Çehre, Akbaş'ın bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını belirterek şöyle konuştu: "Çok şanssız bir açıklama ama kötü bir niyeti de yok, ailecek görüştüğümüz bir insan. Yılmaz'ın da iyi arkadaşıydı. Ben ona kırılmam çünkü herkes anladı ne demek istediğini. Biz Yılmaz'la evliyken o da Beyhan ile evliydi, çok sevdiğim insanlar. 65'li yıllardan tanışıyoruz, resimlerde hepimiz tıfılız."

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Nebahat Çehre: Aydemir Akbaş, Yılmaz Güney’in iyi arkadaşıydı
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