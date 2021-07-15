Mahkeme ikinci kez aynı kararı verdi

Sıla Gençoğlu
'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural
'ın evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Kural'ı tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis, basit yaralama suçundan 5 ay hapis, hakaret suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Kural hakkındaki kararı, hakaret ve tehdit suçları yönünden bozmuştu. Dün yapılan yargılamada ise Kural'ın cezası belli oldu. Mahkeme, eski kararı tekrar etti.