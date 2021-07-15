Ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan artık aşklarını gizlemiyor!

'Menajerimi Ara' dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş, kendisi gibi oyuncu meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile bir süredir ilişki yaşıyordu. Çift gözlerden uzakta yürüttükleri ilişkileri için yeni bir karar aldı.

ÜNLÜ ÇİFT TATİLDEN PAYLAŞIMLAR YAPTI

İlişkilerini gizleyen ünlü çift, ilk kez aşklarını gizlemedi. Aktaş ve Sancaktutan, çıktıkları tatilden paylaşımlar yaptı.