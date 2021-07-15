Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan artık aşklarını gizlemiyor!
Giriş Tarihi: 15.7.2021 18:42

Ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan artık aşklarını gizlemiyor!

Ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan artık aşklarını gizlemiyor!

Ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan, yeni bir aşka yelken açtı. Bir yılı aşkın süredir birlikte olan çift, artık aşklarını gizlemiyor. Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan, çıktıkları tatilden paylaşımlar yapıyor. İşte detaylar...

'Menajerimi Ara' dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş, kendisi gibi oyuncu meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile bir süredir ilişki yaşıyordu. Çift gözlerden uzakta yürüttükleri ilişkileri için yeni bir karar aldı.

ÜNLÜ ÇİFT TATİLDEN PAYLAŞIMLAR YAPTI

İlişkilerini gizleyen ünlü çift, ilk kez aşklarını gizlemedi. Aktaş ve Sancaktutan, çıktıkları tatilden paylaşımlar yaptı.

SOSYAL MEDYAYA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

21 yaşındaki Hafsanur ile 27 yaşındaki Deniz Can'ın fotoğrafları, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan artık aşklarını gizlemiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA