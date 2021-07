Başarılı oyuncu Baran Can Eraslan, son dönemde televizyonda izlediğimiz en gerçek karakterlerden birine hayat veriyor. Konuşma zorluğu yaşayan bir genci canlandıran Eraslan, adeta yeteneğiyle kendine hayran bıraktırıyor. O, bankacı bir annenin, tiyatro aşığı öğretmen bir babanın çocuğu… Baran Can Eraslan, deyim yerindeyse tiyatro sahnesinin tozunu çok küçük yaşlarda yutanlardan. Genç oyuncu, tesadüfen oyuncu olanlardan değil, tutkuyla işine bağlı olanlardan. Aynı zamanda sertifikalı bir aşçı olan Baran Can, mutfakta zaman geçirmeyi sevenlerden. Aşk konusunda şanslı olduğunu söylen Baran Can Eraslan ile Günaydın okuyucuları için hem kariyer serüvenini hem kendi dünyasını konuştuk…