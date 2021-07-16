Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor?

İyiyim çok teşekkürler… Hayat şu an için iyi gidiyor. Çok sevdiğim ve iyi anlaştığım bir ekiple keyifle çalışıyorum. Pandeminin getirdiği belli başlı sıkıntılar benim için de geçerli tabii ama bu süreçte çalışabiliyor olduğum için kendimi şanslı sayıyorum. Çalışmadığım zamanlarda genelde evdeyim…

Nasıl bir ailede büyüdünüz, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

İzmir'de doğdum, çocukluğum ve lise yıllarım orada geçti. Babam matematik öğretmeni, annem bankacıydı. Kuvvetli bağları olan huzurlu bir ailede büyüdüm. Okul dışındaki vaktimin çoğu arkadaşlarımla sokakta oynayarak geçti.

Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Babam gençlik yıllarında amatör olarak tiyatroyla ilgilendiği için ondan ve dostlarından çok fazla tiyatro anısı dinledim. Bu da karşıma çıkan ilk fırsatı değerlendirmeme sebep oldu. Okulda tiyatro kulübüne katılarak başladı. Babam bu ilgimi fark edince sağ olsun beni doğru bir şekilde yönlendirerek tiyatro yapabileceğim arkadaşlarıyla bir araya getirdi. Hatta 12. Yaş gönümde sürpriz olarak yapmıştı bunu. O günden sonra da oyunculukla olan bağımı hiç koparmadım. Bu işi meslek olarak yapmaya karar verdiğimde de ailemin desteği içimi çok rahatlattı ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, oyunculuk eğitimi almaya başladım.

Hayatı diğer ünlüler gibi çok göz önünde yaşamıyorsunuz. Nasıl bir hayatınız var?

Şu an pandemi dönemi olduğu için ev ve iş arasında geçiyor hayat… Evde genelde mutfakta zaman geçiriyorum. Geçtiğimiz yıl aşçılık eğitimi aldım. Mutfakta yeni şeyler denemek hoşuma gidiyor. Enerjimi ve ilgimi boş vakitlerimde oraya aktarıyorum. Dışarıda zaman geçirmek istediğimde de bisiklete biniyorum ve yürüyüş yapıyorum. Onun dışında sinemaya, tiyatroya gitmeyeli, seyahat etmeyeli ve arkadaşlarımla dışarıda bir araya gelmeyeli çok oldu. Şu an bunları çok özlüyorum. Umarım en kısa sürede hayat normale döner.

Son dönemin ayrıca dikkat çeken oyuncularından da birisiniz. Oyunculuk sizin için ne anlam ifade ediyor?

Oyunculuk hayatla bağ kurabildiğim, çok farlı duyguları ve durumları deneyimleyip aktarabildiğim bir meslek. Böyle bir mesleğim olduğu için ve işimi severek yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.