Kenan Ece'den Canan Ergüder'e doğum günü sürprizi! ‘İyi ki doğmuş güzelim’

"SAÇSIZ HALİME ALIŞTIM"

Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay da "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. Üçüncü kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.