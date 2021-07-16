Kenan Ece'den Canan Ergüder'e doğum günü sürprizi! ‘İyi ki doğmuş güzelim’

Kenan Ece, kendisi gibi oyuncu olan ve kanserle mücadele eden eşi Canan Ergüder'e desteğini bir an olsun esirgemiyor. Önceki gün 44 yaşına basan eşinin doğum gününü kutlayan Ece, "İyi ki doğmuş güzelim" ifadelerini kullandı.
2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, dün 44 yaşına bastı.
"İYİ Kİ DOĞMUŞ GÜZELİM"
Ergüder'i akşam yemeğine çıkaran Kenan Ece, eşinin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Kenan Ece, gönderisine, "İyi ki doğmuş güzelim." notunu düştü. Takipçileri, oyuncunun paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİM"
Ünlü oyuncu da ailece verdikleri bu pozu, "En başta aileme ve sonra doğum günümü kutlayan, bağışlar yapan, bana videolar hazırlayan, hediyeler gönderen herkese bu günde beni çok özel hissettirdiğiniz için gönülden teşekkür ederim" sözleriyle Instagram'dan yayınladı. Ergüder'in neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
"BEŞİNCİ KEMOTERAPİ BİTTİ"
Geçtiğimiz haftalarda son durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlamıştı. Ergüder, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.
"SAÇSIZ HALİME ALIŞTIM"
Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay da "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. Üçüncü kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.