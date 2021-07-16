Şahan Gökbakar o küçük masum köy evini göstersene!

Şahan Gökbakar Marmaris'teki villasının önüne izinsiz iskele yaptırmasıyla ilgili çıkan haberlere tepki göstermiş. Haberler asılsızmış! Kaçak yapı diye işlem başlatılmamış. Kaz Dağları yok olmasın dediği günden beri kötüleme ve iftira kampanyalarının hedefi oluyormuş. Hem haberlere konu olan yer tek katlı küçük bir köy eviymiş. İskele de 20 m2 civarında masum bir iskeleymiş.
Vay Şahan vah, ne çok üzmüşler seni! Oysa o 'masum' iskeleye ve evinin önüne "Özel mülktür girilmez" levhaları asarken pek bir hevesliydin! Ayrıca şu küçük, masum köy evinin fotoğraflarını paylaşabilir misin? Uzaktan hiç de köy evi gibi gözükmüyor da!
Kaçak yapılaşma için henüz işlem başlatılmadıysa bu yapılanın yanlış olduğu anlamına gelmez. Belediye, Şahan'ın evinin önüne önce kum döküp özel bir kumsal yaratmasını, iskele kurup deniz ve kumsalla birlikte kendi özel mülküne katmasını görmedi ya da görmezden geldiyse... Bürokrasi ağır hareket ettiyse bu Şahan'ı haklı çıkarmaz. Başka mülk sahiplerinin aynı hatayı yapması da Şahan'ı hak sahibi yapmaz!
Kısacası Şahan kurnazlık yapmaya çalışırken yakalandığını kabul etmiyor. Oysa Kıyı Kanunu madde 5'te 'Kıyılar halkındır' diye yazıyor: "Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir."
Ayrıca otel, site, beach, ev vs. ne olursa olsun sahili bir çit, tel ya da demir kapı vs. ile halka kapatamaz! Normalde Şahan'ın kapatıp kendi özel mülkü gibi göstermeye çalıştığı yerde insanlar güneşlenebilir, denize girebilir.
Güya Şahan Kazdağları'na destek verdi diye hedef gösteriliyormuş! Kazdağları'na duyarlı kitle, kıyıların halka açık olmasına da duyarlı. Yıllardır bunun kavgasını veriyorlar. Ama Şahan bir tweet atıp çevreye duyarlı gibi gözüküp, halkın sahilini kendi özel mülküne katıyor, tonozları denize atıp çevreyi kirletiyor ve bir de mağduru oynuyor. Vallahi pes! Yok, böyle bir pişkinlik!