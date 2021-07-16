Şahan Gökbakar o küçük masum köy evini göstersene!

Vay Şahan vah, ne çok üzmüşler seni! Oysa o 'masum' iskeleye ve evinin önüne "Özel mülktür girilmez" levhaları asarken pek bir hevesliydin! Ayrıca şu küçük, masum köy evinin fotoğraflarını paylaşabilir misin? Uzaktan hiç de köy evi gibi gözükmüyor da!