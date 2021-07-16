Türk Sineması
'nın yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın
, Türk sinemasının 107'nci yılı nedeniyle düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinin konuğu oldu. 'Ustalara Saygı Gecesi', koleksiyoner Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun 'Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın' sergisinin açılışı ile gerçekleşti. Gecenin finalinde ise Cüneyt Arkın'ın 'Vatandaş Rıza' filminin gösterimi yapıldı. Gördüğü yoğun ilgi karşısında zaman zaman duygusal anlar yaşayan usta sanatçı, "Utanmasam ağlayacağım" deyince salondaki hayranları tarafından ayakta alkışlandı.