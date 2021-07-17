Hadi gülümseyin çekiyorum

Oyuncu Alina Boz
, sevgilisi Mithat Can Özer
'le Bodrum
'da tatil yapıyor. Çift, önceki gün Yalıkavak'taki Xuma Beach'te görüntülendi. İkiliye Gizem Karaca
, Erkan Avcı
, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici de eşlik etti. Mekanın iskelesine çıkan grup, fotoğraflar çektirdi. Arkadaşlarının fotoğrafını çekmek için iskelede yerlere yatan Erkan Avcı, ışığı ayarlamak için dakikalarca uğraştı. Avcı bir ara Gizem Karaca'nın beline bağladığı eşarbı başına bağlayarak renkli görüntüler verdi. Alina Boz ve Mithat Can Özer ise uzun süre denizde kalarak sohbet etti.