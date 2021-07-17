Haberler Günaydın Haberleri Hadi gülümseyin çekiyorum
Giriş Tarihi: 17.7.2021

Hadi gülümseyin çekiyorum

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Hadi gülümseyin çekiyorum

Oyuncu Alina Boz, rol aldığı Maraşlı dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum’da aldı. Boz, uzun süredir birlikte olduğu Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile tatilde görüntülendi. Çift, gün boyu denizde yüzüp sohbet etti

Oyuncu Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özer'le Bodrum'da tatil yapıyor. Çift, önceki gün Yalıkavak'taki Xuma Beach'te görüntülendi. İkiliye Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici de eşlik etti. Mekanın iskelesine çıkan grup, fotoğraflar çektirdi. Arkadaşlarının fotoğrafını çekmek için iskelede yerlere yatan Erkan Avcı, ışığı ayarlamak için dakikalarca uğraştı. Avcı bir ara Gizem Karaca'nın beline bağladığı eşarbı başına bağlayarak renkli görüntüler verdi. Alina Boz ve Mithat Can Özer ise uzun süre denizde kalarak sohbet etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadi gülümseyin çekiyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA