Ünlü oyuncu Wilma Elles Cannes Film Festivali 'ne katıldı. Elles, geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenmeyen, bu yıl büyük ilgi gören festival kapsamında 'The Story of My Wife' filminin galasına katıldı. Ünlü oyuncu, kırmızı halıda verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. Elles'in pozları binlerce beğeni aldı.