Güzel oyuncu Melis İşiten ve Sergen Deveci böyle görüntülendi… Aşkın ilk kareleri

Uraz Kaygılaroğlu ile 5 yıllık evliliğini 2019'da bitiren Melis İşiten, oyuncu Sergen Deveci ile Bodrum'da görüntülendi. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, ilk kez objektiflere yakalandı. Köpekleriyle suda oynayan çiftin, keyifleri bir hayli yerindeydi.