Haberler Günaydın Haberleri Güzel oyuncu Melis İşiten ve Sergen Deveci böyle görüntülendi… Aşkın ilk kareleri
Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:47 Son Güncelleme: 19.7.2021 11:35

Güzel oyuncu Melis İşiten ve Sergen Deveci böyle görüntülendi… Aşkın ilk kareleri

Güzel oyuncu Melis İşiten ve Sergen Deveci böyle görüntülendi… Aşkın ilk kareleri

Ünlü oyuncu Melis İşiten, 2014’te nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019’da yollarını ayırmıştı. Uraz Kaygılaroğlu ile 5 yıllık evliliğini bitiren Melis İşiten, oyuncu Sergen Deveci ile Bodrum’da görüntülendi. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Melis İşiten ve Sergen Deveci, ilk kez objektiflere yakalandı. Köpekleriyle suda oynayan çiftin, keyifleri bir hayli yerindeydi.

Uraz Kaygılaroğlu ile 5 yıllık evliliğini 2019'da bitiren Melis İşiten, oyuncu Sergen Deveci ile Bodrum'da görüntülendi. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, ilk kez objektiflere yakalandı. Köpekleriyle suda oynayan çiftin, keyifleri bir hayli yerindeydi.

MART AYINDA BAŞLADI

Posta'nın haberine göre; Melis İşiten, 2014'te nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019'da yollarını ayırmıştı.

Evliliğinden Ada adında bir kızı olan oyuncu, 2 senelik aşk orucunu mart ayında bozmuştu.

Oyuncu ve yazar Sergen Deveci ile aşk yaşamaya başlayan İşiten, sevgilisiyle ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi.

5 SAAT GÜNEŞLENDİ

Aşıklar Yalıçiftlik'te bir plajda objektiflere takıldı. Oyuncu 5 saat boyunca güneşlendi. Akşam üzeri serinlemek için sevgilisiyle birlikte suya girdi.

Çiftin köpekleri de yanlarındaydı. Denizde hep birlikte keyifli anlar geçirdiler. İşiten, köpeğiyle oynayan sevgilisini cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güzel oyuncu Melis İşiten ve Sergen Deveci böyle görüntülendi… Aşkın ilk kareleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA