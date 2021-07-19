Güzel oyuncu Melis İşiten ve Sergen Deveci böyle görüntülendi… Aşkın ilk kareleri

Uraz Kaygılaroğlu ile 5 yıllık evliliğini 2019'da bitiren Melis İşiten, oyuncu Sergen Deveci ile Bodrum'da görüntülendi. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, ilk kez objektiflere yakalandı. Köpekleriyle suda oynayan çiftin, keyifleri bir hayli yerindeydi.
MART AYINDA BAŞLADI
Posta'nın haberine göre; Melis İşiten, 2014'te nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019'da yollarını ayırmıştı.
Oyuncu ve yazar Sergen Deveci ile aşk yaşamaya başlayan İşiten, sevgilisiyle ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi.
5 SAAT GÜNEŞLENDİ
Aşıklar Yalıçiftlik'te bir plajda objektiflere takıldı. Oyuncu 5 saat boyunca güneşlendi. Akşam üzeri serinlemek için sevgilisiyle birlikte suya girdi.
Çiftin köpekleri de yanlarındaydı. Denizde hep birlikte keyifli anlar geçirdiler. İşiten, köpeğiyle oynayan sevgilisini cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmedi.