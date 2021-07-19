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Giriş Tarihi: 19.7.2021 13:23 Son Güncelleme: 19.7.2021 13:50

Son Dakika Magazin Haberleri: İrem Derici hastaneye kaldırıldı!

Son Dakika Magazin Haberleri: İrem Derici hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı İrem Derici’den gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen İrem Derici, sevenlerini korkuttu.

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren şarkıcı İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. İşte Derici'nin son durumu...

Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu.

Bir gün önce eğlenmek için Derya Uluğ'un sahne aldığı mekana giden ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Derici, hastaneye giderken çekip Instagram'da paylaştığı videoda şöyle dedi:

"Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach'e giderim, o ayrı."

İrem Derici'ye hastanede serum tedavisi uygulandı. Ancak şarkıcı tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti.

Arkadaşı Murat Balcı, Derici'nin görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

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Son Dakika Magazin Haberleri: İrem Derici hastaneye kaldırıldı!
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