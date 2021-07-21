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Giriş Tarihi: 21.7.2021 14:36 Son Güncelleme: 21.7.2021 14:37

Alp Kırşan ve oğlunun karavan kampı keyfi!

Alp Kırşan ve oğlunun karavan kampı keyfi!

Ailesiyle Bodrum'da yaşayan Alp Kırşan, günlerini doğayla iç içe geçiriyor. Oğlu Ata'yla birlikte kampa giden Kırşan, birlikte uyuya kaldıkları anlarda çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Survivor yarışmasının eski sunucusu Alp Kırşan, ailesiyle birlikte sakin bir yaşam sürdürüyor. Eşi Zeynep Dörtkardeşler, oğulları Efe ve Ata'yla birlikte sık sık kamp yapan Alp Kırşan, o anları Instagram hesabından da paylaşıyor.

Karavan kampına giden ünlü sunucu oğlu Ata'yla birlikte uyuya kaldığı anlarda çekilen bir kareyi paylaştı. Kırşan fotoğrafa "Baba kucağında öğlen uykusu kampta" notunu yazdı. Ünlü sunucunun fotoğrafına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Alp Kırşan ve oğlunun karavan kampı keyfi!
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