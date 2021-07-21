Alp Kırşan ve oğlunun karavan kampı keyfi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Survivor yarışmasının eski sunucusu Alp Kırşan, ailesiyle birlikte sakin bir yaşam sürdürüyor. Eşi Zeynep Dörtkardeşler, oğulları Efe ve Ata'yla birlikte sık sık kamp yapan Alp Kırşan, o anları Instagram hesabından da paylaşıyor.