Çoluk çocuk bayram neşesi

AYVALIK'TA BULUŞTULAR
Hülya Avşar
, her yıl olduğu gibi bu yazı da Ayvalık'taki yazlığında dinlenerek geçiriyor. Ünlü sanatçı, bayramda tüm aileyi evinde topladı. Kızı Zehra, kardeşi Helin, ablası Leyla Avşar ve akrabalarıyla bir araya gelen Avşar, keyifli bir gün geçirdi. Tüm aile, köpeklerini de kucaklarına alıp eğlenceli bir poz verdi.
HAVUZ BAŞINDA KUTLAMA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da oynayan ünlü futbolcu Cenk Tosun
, bayramı eşi Ece Tosun ve çocukları Arden Cenk ve Alin ile kutladı. Havuz başında ailesiyle fotoğraf çektiren ünlü futbolcu, "Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlara" dedi.
ÇİÇEK AÇTILAR
Fatih Terim
'in küçük kızı Buse Terim
, eşi Volkan Bahçekapılı
, kızları Nil ve Naz ile bayramı Bodrum
'da ailesinin yanında geçirdi. Büyüklerin ellerini öpüp keyifli bir gün geçiren minik kızların çiçek desenli bayramlıkları ve sevimli halleri dikkat çekti.
CİDDİ METE!
Oyuncu Eser Yenenler
, Miss Turkey güzeli eşi Berfu Yenenler
, oğulları Kuzey ve Mete ile bayram pozu verdi. Ancak minik oğulları Mete gülmeyince Berfu Hanım, oğluna fotoşop yaptı. Yenenler, "Hepimiz dişli gülmüşüz bu yüzden Mete'ye diş yaptım" diye esprili bir paylaşımda bulundu.