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Giriş Tarihi: 21.7.2021 23:24 Son Güncelleme: 21.7.2021 23:26

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu!

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu!

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın ilişkileri doludizgin devam ediyor. Ünlü çift, bugün tatilden yeni bir fotoğraf paylaştı. İşte sosyal medyaya da damga vuran o fotoğraf...

ATV'nin en çok sevilen ve final yapan dizilerinden biri olan 'Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la birlikte ilişkisine doludizgin devam ediyor.

YENİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Evlenecekleri konuşulan çift, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.

FOTOĞRAFA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Mutlulukları her halinden belli olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'a sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

EVLİLİK İDDİALARINA CEVAP VERMİŞTİ!

Daha önce Alaçatı'da görülen ünlü oyuncu, muhabirlerin yönelttiği "Evlilik yakın mı?" sorusunu cevaplamış ve "Onunla ilgili bir gündemimiz yok, çalışıyoruz. Asılsız haber. Zamanı gelince." diyerek gülmüştü.

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Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu!
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