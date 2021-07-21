Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu!

ATV'nin en çok sevilen ve final yapan dizilerinden biri olan 'Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la birlikte ilişkisine doludizgin devam ediyor.

YENİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Evlenecekleri konuşulan çift, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.