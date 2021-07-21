Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu!

ATV'nin en çok sevilen ve final yapan dizilerinden biri olan 'Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la birlikte ilişkisine doludizgin devam ediyor.
YENİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Evlenecekleri konuşulan çift, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.
FOTOĞRAFA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Mutlulukları her halinden belli olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'a sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
EVLİLİK İDDİALARINA CEVAP VERMİŞTİ!
Daha önce Alaçatı'da görülen ünlü oyuncu, muhabirlerin yönelttiği "Evlilik yakın mı?" sorusunu cevaplamış ve "Onunla ilgili bir gündemimiz yok, çalışıyoruz. Asılsız haber. Zamanı gelince." diyerek gülmüştü.