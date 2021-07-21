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Giriş Tarihi: 22.7.2021 01:30 Son Güncelleme: 22.7.2021 01:31

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den üzen haber!

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den üzen haber!

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler ile sık sık eğlenceli paylaşımlar yaparken bu kez hayranlarını üzdü. İşte Berfu Yenenler'in son paylaşımı...

2019 yılında evlenen ve mutlu evliliklerini 2 çocuk ile taçlandıran Berfu ve Eser Yenenler, sosyal medyanın en ilgi çeken çiftlerinden...Yenenler, çifti, şimdi de yeni bir paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

GÜNEŞ ÇARPTI

Alaçatı'da ailesiyle tatile devam eden Berfu Yenenler, yaptığı paylaşımda kendisine güneş çarptığını açıkladı. 2015 Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Yenenler, güneş çarpması nedeniyle yataktan kalkamadığını dile getirdi.

"ŞAKA GİBİ BİR GÜN"

Instagram'ın hikaye kısmından bir fotoğrafını paylaşan Berfu Yenenler, paylaşımının hemen altına, "Bazı güneş çarpmaları yaşanmış dün... Bugün yerimden kalkamıyorum, sadece uyuyorum. Şaka gibi bir gün" diye yazdı. Yenenler daha sonra, "Biraz kumru yiyip, düzelmeye çalışalım" notunu düştü.

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den üzen haber!
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