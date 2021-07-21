Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den üzen haber!

2019 yılında evlenen ve mutlu evliliklerini 2 çocuk ile taçlandıran Berfu ve Eser Yenenler, sosyal medyanın en ilgi çeken çiftlerinden...Yenenler, çifti, şimdi de yeni bir paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.
GÜNEŞ ÇARPTI
Alaçatı'da ailesiyle tatile devam eden Berfu Yenenler, yaptığı paylaşımda kendisine güneş çarptığını açıkladı. 2015 Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Yenenler, güneş çarpması nedeniyle yataktan kalkamadığını dile getirdi.
"ŞAKA GİBİ BİR GÜN"
Instagram'ın hikaye kısmından bir fotoğrafını paylaşan Berfu Yenenler, paylaşımının hemen altına, "Bazı güneş çarpmaları yaşanmış dün... Bugün yerimden kalkamıyorum, sadece uyuyorum. Şaka gibi bir gün" diye yazdı. Yenenler daha sonra, "Biraz kumru yiyip, düzelmeye çalışalım" notunu düştü.