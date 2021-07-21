Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den üzen haber!

2019 yılında evlenen ve mutlu evliliklerini 2 çocuk ile taçlandıran Berfu ve Eser Yenenler, sosyal medyanın en ilgi çeken çiftlerinden...Yenenler, çifti, şimdi de yeni bir paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

GÜNEŞ ÇARPTI

Alaçatı'da ailesiyle tatile devam eden Berfu Yenenler, yaptığı paylaşımda kendisine güneş çarptığını açıkladı. 2015 Miss Turkey yarışmasında dördüncü olan Yenenler, güneş çarpması nedeniyle yataktan kalkamadığını dile getirdi.