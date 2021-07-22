Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Tuba Büyüküstün'ün dizi çekimleri iptal oldu!

ÜNLÜ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Dizi setine ise ara verildi ve bütün oyuncular koronavirüs testinden geçti. Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve bir hafta sonra dizi ekibine dahil olacağı ifade edildi.