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Giriş Tarihi: 22.7.2021 21:53

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Tuba Büyüküstün'ün dizi çekimleri iptal oldu!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Tuba Büyüküstün'ün dizi çekimleri iptal oldu!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den üzen haber geldi! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı.Tuba Büyüküstün'ün Netflix için rol aldığı ‘Another Self’ dizisinin çekimleri de iptal edildi. İşte ayrıntılar...

OGM Pictures'ın Netflix için hayata geçireceği 'Another Self' adlı dizide birçok ünlü yer alıyor. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide koronavirüs paniği yaşanıyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KORONAVİRÜSE YAKALAND

Dizide 'Ada' karakterini canlandıran Tuba Büyüküstün'ün koronavirüse yakalandığı açıklandı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Dizi setine ise ara verildi ve bütün oyuncular koronavirüs testinden geçti. Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve bir hafta sonra dizi ekibine dahil olacağı ifade edildi.

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı! Tuba Büyüküstün'ün dizi çekimleri iptal oldu!
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