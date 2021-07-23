Bir rezalet de Çeşme’de yaşandı! Ünlü oyuncudan denizde taciz skandalı

Bodrum'da yaşanan tecavüz olayını GÜNAYDIN geçtiğimiz günlerde manşete taşımış ve çok ses getirmişti. Bu olayın şoku atlatılmamışken bu kez de Çeşme'de korkunç bir gece yaşandı. M.C. adlı genç kız, tatil yapmak için geçtiğimiz günlerde soluğu Çeşme'de aldı. Geçen pazar da DJ Mahmut Orhan'ın sahne aldığı mekana gitti. Tek başına eğlenen M.C., burada oyuncu M.Ç. ile tanıştı.