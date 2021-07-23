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Giriş Tarihi: 23.7.2021 20:38 Son Güncelleme: 23.7.2021 20:48

Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'den haber var! Tuba Büyüküstün hastaneden çıktığını açıkladı!

Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'den haber var! Tuba Büyüküstün hastaneden çıktığını açıkladı!

Dün koronavirüse yakalandığı açıklanan ve yer aldığı dizinin setine mecburi olarak ara veren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den güzel haber geldi. Tedavisi için hastaneye yatan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, bugün kendi kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. İşte Tuba Büyüküstün hayranlarının merak ettiği o açıklama...

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, hayranlarını üzdü. Koronavirüse yakalandığı duyulan Tuba Büyüküstün'ün hastalığı nedeniyle Netflix için rol aldığı 'Another Self' dizisinin çekimleri de iptal edildi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KONUYLA İLGİLİ İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Hastanede olduğu belirtilen Tuba Büyüküstün'ün sağlık durumu merak ediliyordu. Sanatçı bugün konuyla ilgili llk kez bir açıklama yaptı.

"BUGÜN İTİBARİYLE EVİME DÖNDÜM" DİYEREK HAYRANLARININ YÜREĞİNE SU SERPTİ!

Hayranlarının yüreğine su serpen Büyüküstün, "Merhabalar, Size ancak haber verebiliyorum. Covid pozitif olduğum doğru. 4 gündür hastanedeydim, bugün itibariyle evime döndüm. Hastanedeki süreçte yanımda olan doktorum, hemşirelerim ve hasta bakıcılarıma çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Her yerden gelen güzel dilekler için çok teşekkür ederim. Çok değerli benim için...Evdeyim, oldukça iyiyim. Tekrar haberleşiriz... Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

Tuba Büyüküstün'ün Netflix için rol aldığı 'Another Self' dizisinin çekimlerine devam edeceği tahmin ediliyor.

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Koronavirüse yakalanan Tuba Büyüküstün'den haber var! Tuba Büyüküstün hastaneden çıktığını açıkladı!
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