Çeşme’deki taciz skandalının görgü tanığı konuştu: Saldırıya uğradı ağlayarak yardım istedi

SAHİLDE OTURUYORDUK

Çeşme'de yaşanan taciz olayının yankıları sürüyor. M.C., adlı genç kız, bir mekanda tanıştığı oyuncu Mehmet Çelik'in kendisini taciz ettiğini belirtip şikayetçi olmuştu. O gecenin görgü tanığı H.M. adlı kadın, GÜNAYDIN'a konuştu. H.M., "Arkadaşlarımızla sahilde oturuyorduk. Bir süre sonra çığlık sesleri geldi. Bu adam genç kıza denizde saldırdı, aralarında itişme oldu. Kız sonra denizden çıktı" dedi.



Görgü tanığı



BAŞKA ŞİKAYET DE VAR

H.M., sözlerine şöyle devam etti: "Kız çok korkmuş ve ağlıyordu. Adamın üzerindeki kıyafetleri yırttığını söyledi. Biz de hemen havlu bulup üzerini örttük. M.C., olay sonrası devlet hastanesine, ertesi gün de rapor almak için Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gitti. Sonra da savcıya ifade verdi." Genç kadını taciz eden oyuncu hakkında benzer bir olayla ilgili başka bir şikayetin daha olduğu ortaya çıktı.



Tacize uğradığını iddia eden M.C.



GARİP SAVUNMA

Tacizle suçlanan oyuncu Mehmet Çelik, olayla ilgili sosyal medyadan ilginç bir savunma yaptı: "Hayatım boyunca attığım her adımın bilincinde oldum. Bu tarz şeylerle çok karşılaştım. Birçok oyuncu arkadaşım da bu durumdan mustarip. Kedi yetişemediği ciğere mundar dermiş misali…"