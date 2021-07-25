Kalp Yarası’nın Hande'si Merve Çağıran: Aşk hayatı tatlandırmalı zehirliyse gerek yok...

ANTAKYA'DA GÜZEL BİR ÇEVREM OLUŞTU
- Antakya'yı nasıl buldunuz, sevdiniz mi? İstanbul dışında çalışıyor olmaktan memnun musunuz?
- İstanbul'da bir buçuk senedir karantina döneminde olduğum için şehir dışında olmak nasıl tam açıklayamam. Biraz özlem var aileme ve arkadaşlara. Ama Antakya'da çok hızlı bir sosyal çevre edinme durumu oldu. Çok tatlı samimi insanlar var burada o yüzden çok sevdim.
ŞARKI SÖYLEMEYİ VE YAZMAYI ÇOK SEVİYORUM
- Şarkı söyleyip yazmayı çok sevdiğinizi ayrıca senaryo yazdığınızı da öğrendim. Nelerden ilham alıyorsunuz yazarken?
- Şarkı söylemeyi seviyorum, yazmayı ve beste yapmayı da. Hayat karşına çıkardıklarıyla her zaman bir ilham olabiliyor. En önemlisi de pozitif hayaller kurmak. Bir insanı gözlemlerken (kurgu ya da gerçek), hayvanları severken, en çok görmediğim yerlerde dolaşırken besleniyorum.
- Yazdıklarınızı paylaşmayı düşünüyorsunuz?
- Acelem yok ama bir kaç sene içinde yazdıklarımı hayata geçirmek istiyorum hem hikâyeleri hem de besteleri. Oyunculuk yaptığım zamanlarda bestelerimle ilgili çalışmaya çok yoğunlaşamıyorum bazen de yapılan şeyler için evet bu böyle olmalı işte oldu diyemiyorum. Doğru ekiple en içime sinen şekilde olmalı bunların hepsi.
- Kendi yazdığınız bir projede oynamak ya da bir albüm çıkarma hayaliniz?
- Evet ama bunun daha çok zamanı var. Yoğun olmadığım zamanlarda yazdıklarımı kenardan alıp kendimi ve ürettiklerimi geliştirmeye çalışıyorum.
HER GEÇEN GÜN ZAMANIN KIYMETİNİ ANLIYORUM
- Yakın zaman önce 30 yaşınıza girdiniz. Kutlu olsun. 20li yaşlarınızı nasıl geçirdiğinizi düşünüyorsunuz?
- 20li yaşlarımı nasıl geçirdiğimi 30lu yaşlarda anlayacağım sanırım. Ama zamanın ne kadar çabuk geçtiğine bakıp ciddi anlamda şaşırıyorum hep. Nasıl ya diyorum o kadar sene öncemiydi bu diyorum. Ne kadar başarılı oluyorum bilmem ama gün geçtikçe zamanın kıymetini daha iyi anlıyorum.
- Yeni yaşınızdan dileğiniz, beklentiniz nedir?
- Öncelikle hepimizin hayatını etkileyen pandeminin bitmesini diliyorum. Rahatça gezebildiğimiz, hastalık korkusu olmadan sevdiklerimizle doya doya kucaklaşabildiğimiz günleri özledim. Her yaşımı güzel yaşadım, bundan sonrası için de dileğim aynı, sevdiklerimle birlikte dolu dolu geçen yıllar..
- Sizinle ilgili 'Çok güzel kadın! Yurt dışında olsa daha fazla değerli olurdu.' diye bir yorum okudum. Katılır mısınız?
- Yurt dışında güzellik algısının oyunculuk dünyasında daha farklı olduğunu görüyoruz. Cast yapmak hikâyeyi karakteri en yansıtan yüzü ya da ruhu orda var etmek ve doğru olan da bu. Yurt dışında olsam daha fazla değer göreceğimi düşünmedim ama o koşullarda ve toplumda yaşasam işimle ilgili de daha farklı hareket ederdim sanırım.