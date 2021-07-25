Kalp Yarası’nın Hande'si Merve Çağıran: Aşk hayatı tatlandırmalı zehirliyse gerek yok...

ANTAKYA'DA GÜZEL BİR ÇEVREM OLUŞTU

- Antakya'yı nasıl buldunuz, sevdiniz mi? İstanbul dışında çalışıyor olmaktan memnun musunuz?

- İstanbul'da bir buçuk senedir karantina döneminde olduğum için şehir dışında olmak nasıl tam açıklayamam. Biraz özlem var aileme ve arkadaşlara. Ama Antakya'da çok hızlı bir sosyal çevre edinme durumu oldu. Çok tatlı samimi insanlar var burada o yüzden çok sevdim.



ŞARKI SÖYLEMEYİ VE YAZMAYI ÇOK SEVİYORUM

- Şarkı söyleyip yazmayı çok sevdiğinizi ayrıca senaryo yazdığınızı da öğrendim. Nelerden ilham alıyorsunuz yazarken?

- Şarkı söylemeyi seviyorum, yazmayı ve beste yapmayı da. Hayat karşına çıkardıklarıyla her zaman bir ilham olabiliyor. En önemlisi de pozitif hayaller kurmak. Bir insanı gözlemlerken (kurgu ya da gerçek), hayvanları severken, en çok görmediğim yerlerde dolaşırken besleniyorum.

- Yazdıklarınızı paylaşmayı düşünüyorsunuz?

- Acelem yok ama bir kaç sene içinde yazdıklarımı hayata geçirmek istiyorum hem hikâyeleri hem de besteleri. Oyunculuk yaptığım zamanlarda bestelerimle ilgili çalışmaya çok yoğunlaşamıyorum bazen de yapılan şeyler için evet bu böyle olmalı işte oldu diyemiyorum. Doğru ekiple en içime sinen şekilde olmalı bunların hepsi.

- Kendi yazdığınız bir projede oynamak ya da bir albüm çıkarma hayaliniz?

- Evet ama bunun daha çok zamanı var. Yoğun olmadığım zamanlarda yazdıklarımı kenardan alıp kendimi ve ürettiklerimi geliştirmeye çalışıyorum.