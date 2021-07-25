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Giriş Tarihi: 26.7.2021 01:38

Kerem Bursin'den sevgilisi Hande Erçel'in bikinili fotoğrafına flaş yorum!

Kerem Bursin'den sevgilisi Hande Erçel'in bikinili fotoğrafına flaş yorum!

Dizi setindeki rol arkadaşlığı bir anda aşka dönüşen iki ünlü oyuncu Kerem Bursin ve Hande Erçel'in aşkları doludizgin devam ediyor. Mutluluklarını gizlemeyen iki ünlü oyuncu, sosyal medyada da birbirlerine yorum yapmayı da ihmal etmiyor. Hande Erçel'İn fotoğrafına yorum yapan Kerem Bursin, sosyal medyada dikkat çekti. İşte ünlü oyuncunun o yorumu...

Maldivler tatili ile aşkları belgelenen ve artık gizlenmeye Hande Erçel ve Kerem Bursin, magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor.

DİKKATLERİ YİNE ÜZERLERİNE ÇEKTİLER

Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

"KİM ÇEKMİŞ"

Hande Erçel son olarak yeşil bikinisi ile sevgilisi Kerem Bürsin'e verdiği pozu paylaştı. Kerem Bürsin ise fotoğrafa "Kim çekmiş böyle inanılmaz bir fotoyu" yorumunu yaptı. Öte yandan Erçel'in pozuna kısa sürede 3 milyona yakın beğeni geldi.

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Kerem Bursin'den sevgilisi Hande Erçel'in bikinili fotoğrafına flaş yorum!
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