Kerem Bursin'den sevgilisi Hande Erçel'in bikinili fotoğrafına flaş yorum!

Maldivler tatili ile aşkları belgelenen ve artık gizlenmeye Hande Erçel ve Kerem Bursin, magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor.

DİKKATLERİ YİNE ÜZERLERİNE ÇEKTİLER

Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.