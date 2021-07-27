Bayram tatili bitti anılar birikti

Şakacı oğlu dengesini bozdu
Oyuncu Bade İşçil, oğlu Azur Sualp ile Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülenen anne-oğul keyifli dakikalar geçirdi. İşçil, bir ara oğluyla kürek sörfü yapmak istedi. Azur'u tahtanın önüne oturtan oyuncu ayağa kalkıp kürek çekmek istedi ama başarılı olamadı. Tahta üzerinde annesinin dengesini bozup denize düşürmeye çalışan Azur ise eğlenceli anlar yaşadı. Sonunda pes eden Bade İşçil, tek başına ayağa kalkınca başarılı oldu.
HAVUZ EĞLENCESİ
PELİN Karahan
-Bedri Güntay
çifti, yazı çocuklarıyla Bodrum'daki yazlıklarında geçiriyor. Pelin Karahan önceki gün büyük oğlu Ali Emir
'le havuzda oynayıp şakalaştı.
DÖRT SAATLİK ŞEZLONG SOHBETİ
ECE Sükan, önceki gün Ortakent'teki bir beach'te görüntülendi. Sükan, arkadaşlarıyla yaptığı dört saatlik şezlong sohbeti sonrası kendisini serin sulara attı.
'ÇALIŞMAZSAM KENDİMİ HASTA GİBİ HİSSEDERİM'
BU yaz sonu iş insanı nişanlısı Sezer Dermenci
ile nikah masasına oturmaya hazırlanan İvana Sert
, çalışmayı çok sevdiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sert, "Ben boşta kaldığım zaman kendimi hasta gibi hissediyorum. İşkolik demeyelim ama kendimle meşgul olmam lazım. Bende proje bitmez. Formatını kendi yazdığım bir moda programı hazırlığı içindeyim. İkinci single'ı da muhakkak yapacağım" dedi.
GÜMÜŞLÜK'TE 10'UNCU YIL KUTLAMASI
GİZEM-Hakan Hatipoğlu
çifti, kızları Lila ile Gümüşlük'te. Çift, önceki gün evliliklerinin 10'uncu yıldönümünü kutladı. Gizem Hatipoğlu
, kızlarıyla bir fotoğraflarını paylaşıp "Sizi çok seviyorum" diye yazdı.
'TATİLCİLER'DEN AİLE POZU
ESKİ manken Pınar Tezcan, eşi Kerem Özçapkın ve çocuklarıyla Sarıgerme'de tatil yapıyor. Tezcan önceki gün ailecek çektirdikleri bir fotoğraflarını 'Tatilciler' notuyla sosyal medyada paylaştı.
'BANA BADEM SÜTLÜ ŞEKERSİZ KAHVE LÜTFEN'
BERKAY'IN eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün kumsalda kahve keyfi yaptı. Şahin, 'Beach days… Siz kahvenizi nasıl seviyorsunuz? Benimki badem sütlü şekersiz' notuyla fotoğrafını paylaştı.
'MATHİLDA GİBİ SAKSIYLA GEZİYORUM'
KARAVAN tatili yapan Burcu Kara, tam bir çiçek tutkunu çıktı. Kara önceki gün yaptığı paylaşımda "Mathilda gibi saksıyla geziyorum iki gündür. Karavanda sallanır düşer diye elimde geldi o kadar yolu fesleğenim. Çocukluğumda da bütün çiçekleri annemle ayaklarımızın arasında yazlığa götürürdük" dedi.
'BENİ FİLTRESİZ DE SEVEN EL KALDIRSIN'
FETHİYE'DE tatil yapan Didem Uzel, deniz kenarında çektiği filtresiz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 'Siz beni filtreden mi ibaret sandınız. Onsuz da çok tatlıyım. Kimler beni filtresiz de sevdi diye merak ediyorum, el kaldırsın' diye yazdı.
'BEN AŞIMI YAPTIRDIM SIRA SİZDE'
PANDEMIDEN dolayı sahnelere uzun bir ara veren usta sanatçı Selami Şahin, bayramın son gününde Çeşme Cahide Alaçatı sahnesinde sevenleriyle buluştu. Hayranlarıyla bol bol hasret gideren ünlü sanatçının, 'Ben Sevdalı Sen Belalı' şarkısında çok özel bir koreografi ile dans şovu yapıldı. Şahin, "Ben aşımı oldum, lütfen herkes aşılarını olsun, konserlerimizde daha çok görüşelim" dedi.