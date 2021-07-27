Bergüzar Korel'den hayranlarına sert tepki: Buna hakkınız olmadığını bilin...

Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğraını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim

çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyo bu sayfalarda inanın anlamıyorum.