Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki 'evleniyorum' dedi! Damat robot çıktı!

Sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da olay olan Aleyna Tilki, yine son paylaşımıyla gündeme oturdu.
DAVETİYE PAYLAŞMIŞTI
Aleyna Tilki, yeni şarkısı için geri sayıma başladı. Yeni şarkısı 'sır' için geri sayım başlatan ünlü sanatçı, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınlamıştı.
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"AYIN 28'İNDE EVLENİYORUM"
Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı Tilki, "Ayın 28'inde evleniyorum. 30'unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. (28'inde düğünümü Instagram'dan canlı izleyebilirsiniz.)" ifadelerini kullanarak takipçilerini meraklandırmıştı.
ROBOTLA EVLENDİ!
Şarkının lansmanı ise ilginç anlara sahne oldu. Lansmanda Aleyna Tilki, bir robotla evlendi. Ünlü sanatçının nikah şahitleri ise Ersay Üner ve Cemalcan Seven oldu. Bu evlilik sosyal medyada da geniş yankı buldu.