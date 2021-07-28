Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki 'evleniyorum' dedi! Damat robot çıktı!

Sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da olay olan Aleyna Tilki, yine son paylaşımıyla gündeme oturdu.

DAVETİYE PAYLAŞMIŞTI

Aleyna Tilki, yeni şarkısı için geri sayıma başladı. Yeni şarkısı 'sır' için geri sayım başlatan ünlü sanatçı, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınlamıştı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki robotla evlendi! İşte sosyal medyaya damga vuran o görüntüler | Video