Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki robotla evlendi! İşte sosyal medyaya damga vuran o görüntüler | Video

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ilginç bir davetiye yayınlayarak gündeme gelmişti. Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran Tilki, Kır düğünü mizansenin de hazırlanan bir parti ile "Sır" adını verdiği şarkısını ve video klibini tanıttı. Söz konusu partide klibinde beraber rol aldığı Robot ile evlenen şarkıcı, Ersay Üner ile Cemal Can Canseven de nikah şahidi yaptı. Tilki'nin ilginç tanıtımına ait videolar ise kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. İşte o anlar...