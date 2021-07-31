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Giriş Tarihi: 31.7.2021 16:35 Son Güncelleme: 31.7.2021 16:35

Kalp Yarası'nda evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! Kalp Yarası'nın yeni bölümü yine bomba gibi!

Kalp Yarası'nda evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! Kalp Yarası'nın yeni bölümü yine bomba gibi!

Başrollerini; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi isimlerin paylaştığı "Kalp Yarası" 2 Ağustos Pazartesi günü ATV'de ekranlara gelecek. İşte Kalp Yarası'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler. Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.

Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar. Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar.

Ferit'ten vazgeçmeyen Hande tehlikeli bir oyuna girişir. Hande'nin oyunu Sancakzade Konağı'na bomba gibi düşer.

Diğer yanda Ayşe karşılıklı anlaşmayla başlayan evcilik oyununun gerçeğe dönüştüğünü fark eder. Ferit'in de Ayşe'ye karşı hisleri ağır basar. Ne var ki onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

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Kalp Yarası'nda evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! Kalp Yarası'nın yeni bölümü yine bomba gibi!
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