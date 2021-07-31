Kalp Yarası'nda evcilik oyunu gerçeğe dönüşüyor! Kalp Yarası'nın yeni bölümü yine bomba gibi!

Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler. Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.
Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar. Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar.
Ferit'ten vazgeçmeyen Hande tehlikeli bir oyuna girişir. Hande'nin oyunu Sancakzade Konağı'na bomba gibi düşer.