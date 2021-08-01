Nesrin Cavadzade'ye sevgilisi Gökhan Alkan'dan sürpriz evlilik teklifi!

Rol arkadaşlığı aşka dönüşen oyuncular Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan cephesinde sürpriz gelişme. Sosyal medyada aşkıyla paylaştığı fotoğraflarda sürekli sevgilisini alnının üstüne etiketleyip 'Alın yazım' mesajı veren Gökhan Alkan, yuva kurmak için harekete geçti.

Datça'da bir otelde yer ayırtan yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, kendi ve sevgilisinin ailesini burada topladı. Otelin iskelesinde uzun bir masa ayarlayan Alkan, akşam yemeği sürprizi hazırladı.

Oyuncu, sevgilisi Cavadzade'yi alıp tekneyle otele geldi. Her şeyden habersiz sadece bir aile yemeği olduğunu düşünen güzel oyuncu, organizasyonla ilgilenmeyi ihmal etmedi. Akşam günbatımında ise bütün aile yemekte buluştu.