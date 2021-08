Oyuncu Taner Rumel: Şöhret hiçbir zaman hoşuma gitmedi

Oyuncu Taner Rumeli atv ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde Emniyet Müdür Yardımcısı Yener karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Yener, hem polisiye, hem aşk, hem de komediyi barındıran dizide Seçkin Özdemir 'in canlandırdığı Şahin ile heyecanlı bir çekişmenin içinde. Ünlü oyuncuyla diziyi, rolünü ve özel hayatını konuştuk.Role hazırlanma süreci çok keyifliydi. Her ne kadar çokça polisiye izlemiş olsam da gerçek hayatta neredeyse hiç şahit olmadığım, içine girmediğim bir dünyaydı emniyet teşkilatı. Emniyet müdürü olan, yakın bir lise arkadaşım var, onu aradım. Beni İstanbul Cinayet Büro ile iletişime geçirdi. Hepsi gönülden yardımcı oldular. Bir kez daha İstanbul Asayiş Şube 'nin, özellikle de Cinayet Büro'nun tüm çalışanlarına teşekkür etmek isterim.İşimi yaparken bazen sert ve otoriter olabiliyorum. Özellikle eğitmenlik yaparken. Ama tamamen böyle değilim. Aksine Taner daha rahat ve eğlenceli bir kişi. (Gülüyor)Emniyette bu seviyede olan insanlar akademiden itibaren uzun yıllar birbirlerini tanıyorlar. Şahin' le Yener'in tanışıklığı da eskilere dayanıyor. Şahin bir amirin çok da hoşuna gitmeyecek başına buyruk bir komiser zaten. Hangi amir olsa çatışabilir.Her izleyiciyi yakalayacak bir yapısı var. Bir dakika bile durmayan hızlı, tempolu bir iş izliyoruz. Ana karakterlerin çatışmaları ve konumlandırılmaları da yine alışık olmadığımız şekilde. Tüm bunlarda yazarın ve yönetmenin payı çok büyük.Yer yer ağırım, çokça abiyim ama ağır abi sayılmam. (Gülüyor)Gerçekten başka bir aşk. Canlı ve anda oluyor olması tiyatronun en büyük sihri. Seyircinin reaksiyonunu anında hissetmek v.s. bunlar çok özel duygular ve yerine bir şey koymak çok zor.Evet, maalesef. İstanbul'da büyümediysen buradaki yaşantıyı ve ilişkileri anlamak çok zor. Benim de birkaç yılımı aldı. Fark ettim ki ben kendimi ne sansam da basit ve temiz bir Anadolu delikanlısıymışım. İstanbul öğretiyor ama ve maalesef kirletiyor da. Yoksa burada yaşanmıyor.Benim için evet. Ankara 'da kalmak ve orada tiyatro yapmak üzerine kurgulamıştım her şeyi. Şöhret ise çok tesadüfen içinde bulunduğum bir durumdu. Hiçbir zaman çok da hoşuma gitmedi. (Gülüyor) Sonra zaman farklı aktı, sonunda da kendimi burada buldum.Yer yer bozuluyor tabii.Çok zor bir işi, gerçekten dezor şartlar altında yapıyoruz.İşin kendi zorluğu dışında birde büyük bir beklenti oluşuyorseyircide. Ve canlandırdığınkarakter gibi olmanı bekliyorlar.Ama aslında hepsi oyun vebizim işimiz bu. Bazen oyuncuda unutuyor bunun bir oyun veiş olduğunu. Akışına bırakır,kendini sürekli geliştirip yenilemezsenmaddi ve manevi çokfarklı tuzaklara düşebilirsin bumeslekte. Bütün bu durumlarıyönetmek ciddi bir profesyonellikgerektiriyor.