Haberler Günaydın Haberleri Alperen Duymaz'dan alkışlık hareket! Ünlü oyuncu Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı!
Giriş Tarihi: 2.8.2021 11:05 Son Güncelleme: 2.8.2021 11:06

Alperen Duymaz'dan alkışlık hareket! Ünlü oyuncu Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Alperen Duymaz'dan alkışlık hareket! Ünlü oyuncu Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Son olarak "Son Yaz" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Alperen Duymaz, son hareketiyle takdir topladı. Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Duymaz, çalışmalar sırasında sosyal medya hesabından sık sık canlı yayın yaptı. Ünlü oyuncunun yayın sırasında nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı. Ayrıca Alperen Duymaz, tankerlerde su bittiğinden dert yakındı ve herkesi bölgeye yardıma çağırdı. İşte Alperen Duymaz'ın o paylaşımları...

Daha önce 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Çarpışma' gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde 'Son Yaz' adlı yapımda başrol oynayan Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi.

CANLI YAYIN YAPTI

Yangın söndürme çalışmalarının ortasında canlı yayın yapan 28 yaşındaki genç oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Yayın sırasında tankerlerde su bittiğinden dert yanan Duymaz, herkesi bölgeye yardıma çağırdı. Alperen Duymaz, sosyal medyadan olumlu tepkiler aldı.

SÜRPRİZ EVLİLİK

Instagram'da iki buçuk milyon takipçisi bulunan Alperen Duymaz, 2020 yılında Kübra Kelkit ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

İlişkisini göz önünde yaşamayı pek tercih etmeyen 28 yaşındaki oyuncu, zaman zaman eşiyle olan karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

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Alperen Duymaz'dan alkışlık hareket! Ünlü oyuncu Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı!
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