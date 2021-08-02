Alperen Duymaz'dan alkışlık hareket! Ünlü oyuncu Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Daha önce 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Çarpışma' gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde 'Son Yaz' adlı yapımda başrol oynayan Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi.
CANLI YAYIN YAPTI
Yangın söndürme çalışmalarının ortasında canlı yayın yapan 28 yaşındaki genç oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameralara yansıdı.
Yayın sırasında tankerlerde su bittiğinden dert yanan Duymaz, herkesi bölgeye yardıma çağırdı. Alperen Duymaz, sosyal medyadan olumlu tepkiler aldı.