Alperen Duymaz'dan alkışlık hareket! Ünlü oyuncu Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Daha önce 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Çarpışma' gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde 'Son Yaz' adlı yapımda başrol oynayan Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile söndürme çalışmalarına destek verdiğini gösterdi.