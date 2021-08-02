Ünlü sanatçı Nilüfer, 'Help Turkey' etiketine tepki gösterdi: Benim milli duygularımı yaralıyor

Türkiye'de art arda çıkan yangınlara karşı cansiparhane bir çalışma yapıldı. Yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara müdahaleler de son hızıyla devam ediyor.
HELP TURKEY ETKİKETİNE TEPKİLER GELDİ
Sahada yüzlerce araç, ekip ve vatandaş yangınlara müdahale etmek için çalışırken, dün sosyal medyada aniden yayılan 'Help Turkey' etiketi gündeme geldi. Bu çağrı ile Türkiye çaresiz göstermek için büyük bir çaba harcanırken, birçok sanatçı ve siyasetçi kişisel hesaplarından bu etiketle paylaşım yaptı.
"TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA KARŞI ACİZ DURUMDA GÖRÜNMESİ MİLLİ DUYGULARIMI YARALIYOR"
Bu etkikete destek kadar tepki de yağdı. Tepki gösterenler arasında ise ünlü sanatçı Nilüfer de yer aldı. Sosyal medyada konuyla ilgili açıklamada bulunan Nilüfer, "Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır" dedi.
"BU YARDIM ÇIĞLIKLARINDAN BİR SONUÇ ÇIKTI MI?"
Açıklamalarına devam eden Nilüfer daasonra, "Milletçe hepimizin içi yanıyor. Bu vatan hepimizin burada doğdum burada öleceğim gidecek başka bir yerim de yok. Hepimiz çaresizlikler içinde paylaşımlar yaptı. Dünyaya haykırılan bu yardım çığlıklarından bir sonuç çıktı mı, ben bilmiyorum. Bilen varsa yazsın lütfen. Bu çaresizlik çok canımı yakıyor. Hükümetin diplomatik ilişkilerini kullanarak yardım talep etmesinin daha doğru ve karşılık göreceğini düşünüyorum. Ama sanıyorum artık çok geç. Milletçe çok üzgünüz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.