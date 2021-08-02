Ünlü sanatçı Nilüfer, 'Help Turkey' etiketine tepki gösterdi: Benim milli duygularımı yaralıyor

"BU YARDIM ÇIĞLIKLARINDAN BİR SONUÇ ÇIKTI MI?"

Açıklamalarına devam eden Nilüfer daasonra, "Milletçe hepimizin içi yanıyor. Bu vatan hepimizin burada doğdum burada öleceğim gidecek başka bir yerim de yok. Hepimiz çaresizlikler içinde paylaşımlar yaptı. Dünyaya haykırılan bu yardım çığlıklarından bir sonuç çıktı mı, ben bilmiyorum. Bilen varsa yazsın lütfen. Bu çaresizlik çok canımı yakıyor. Hükümetin diplomatik ilişkilerini kullanarak yardım talep etmesinin daha doğru ve karşılık göreceğini düşünüyorum. Ama sanıyorum artık çok geç. Milletçe çok üzgünüz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.