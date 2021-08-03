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Giriş Tarihi: 3.8.2021

Enerjisi reklam filmine ilham oldu

Enerjisi reklam filmine ilham oldu
Öykü Gürman, içecek üreticilerinden Oğuz Gıda'nın Juss Meyve Suları için kamera karşısına geçti. Önceki gün Sapanca NG Enjoy Hotel'de gerçekleşen basın toplantısında buluşan marka temsilcileri ve Öykü Gürman reklam filmini birlikte izledi. Reklam filminde ünlü şarkıcının enerjik ve renkli tarzı, markanın rengarenk tatları ile bir araya getirildi. Gürman'ın Flamenko'dan esinlenerek oluşturduğu kendine özgü tarzına ek olarak, markaya özel hazırlanan Convention dans koreografisi ile reklam kampanyası oluşturuldu.
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Enerjisi reklam filmine ilham oldu
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