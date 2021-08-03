Enerjisi reklam filmine ilham oldu

Öykü Gürman
, içecek üreticilerinden Oğuz Gıda
'nın Juss Meyve Suları için kamera karşısına geçti. Önceki gün Sapanca NG Enjoy Hotel
'de gerçekleşen basın toplantısında buluşan marka temsilcileri ve Öykü Gürman reklam filmini birlikte izledi. Reklam filminde ünlü şarkıcının enerjik ve renkli tarzı, markanın rengarenk tatları ile bir araya getirildi. Gürman'ın Flamenko
'dan esinlenerek oluşturduğu kendine özgü tarzına ek olarak, markaya özel hazırlanan Convention
dans koreografisi ile reklam kampanyası oluşturuldu.