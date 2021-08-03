Mandıra Filozofu'nun çekildiği cennet koy kül oldu! Son hali yürekleri sızlattı!

Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Koyu alevlere teslim oldu. Özellikle Mandıra Filozofu filmiyle ilgi odağı olan evin yanması büyük üzüntüye neden oldu.
Özlem Tekin, Hakan Altun ve Zeynep gibi şarkıcıların da çiftliği bulunan bölgenin son hali yürekleri parçaladı.
Altun, "İliklerimize kadar yandık, yanmaya devam ediyoruz" derken şarkıcı Zeynep ise "Vatanım yanıyor" diye feryat etti.
Koyun son halini Instagram'dan paylaşan oyuncu Arda Esen, "Hepimize geçmiş olsun. 'Mandıra Filozofu' filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz" dedi.