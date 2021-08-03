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Giriş Tarihi: 3.8.2021

Mandıra Filozofu’nun evi de yandı

Mandıra Filozofu’nun evi de yandı
Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Koyu alevlere teslim oldu. Özellikle Mandıra Filozofu filmiyle ilgi odağı olan evin yanması büyük üzüntüye neden oldu. Özlem Tekin, Hakan Altun ve Zeynep gibi şarkıcıların da çiftliği bulunan bölgenin son hali yürekleri parçaladı. Altun, "İliklerimize kadar yandık, yanmaya devam ediyoruz" derken şarkıcı Zeynep ise "Vatanım yanıyor" diye feryat etti.

BURASI ÇÖKERTME KOYU
YAPIMCI Birol Güven, Çökertme Koyu'nu yanarken gösteren görseli sosyal medyada paylaşıp "Mandıra Filozofu'nu çektiğimiz Çökertme Liman Koyu da maalesef alevlere teslim oldu. Çökertme boşaltılıyor. Şartlar çok kötü, rüzgar çok sert esiyor. Allah kahramanlarımıza yardım etsin" dedi.
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Mandıra Filozofu’nun evi de yandı
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