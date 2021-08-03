Tüm Türkiye “Kalp Yarası”nı izledi!

Ayşe, Vedia ile dertleşmek isterken Ferit'le aralarındaki sözleşmeden bahsetti. Vedia buna çok şaşırsa da Ayşe'nin Ferit hakkındaki sözlerinden ona aşık olduğunu fark etti. Ayşe inkar etse de içten içe Ferit'e karşı bir şeyler hissettiğinin farkındaydı.

Her geçen gün Yaman'ın farklı bir yüzünü gören Ferit, davranışlarının sebebinin altında yatan gerçeği ağabeyi Sinan'a anlattı. Sinan, Yaman'ın yaptıklarını duyunca öfkeden deliye dönerken iki kardeş arasındaki buzlar eridi.