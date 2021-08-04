Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu!

Ayça Ayşin Turan, Marie Claire dergisine konuştu. "Zorluklara takılıp kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp gelecek güzel günlere konsantre oluyorum" dedi. İşte Ayça Ayşin Turan'ın yaptığı açıklamalar...
Kendimi bildim bileli hiç yalnız kalmadım; yalnızlık hissetmedim.
Kalabalık bir ailede doğmanın konforunu hep hissettim. En yakın arkadaşlarım hep kardeşlerim oldu.
Oynayacağım rollerin oyunculuğumun sınırlarını çok zorlayacağı karakterler olsun istiyorum. Umarım bir gün hedefim gerçekleşir.
Ünlü ya da popüler olmakla alakalı bir durumum yok. Bu yaptığımız işin getirisi. Benim isteğim iyi bir oyuncu olarak anılmak, kalıcı olmak.
Yaşadığım zorluklara başta üzülsem de "Hayırlısı bu" diyorum. Zorluklara takılıp kalmıyorum. Yol uzun; konunun üstünden atlayıp gelecek güzel günlere konsantre oluyorum.