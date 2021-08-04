Seda Akman gizemli arkadaşıyla dikkatleri üzerine çekti!

Milliyet'in haberine göre; 43 yaşındaki oyuncu, masada erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin yanına giderek sohbet etti. Gazetecilerin görüntü aldığını fak eden mekan çalışanları, çifti uyardı. Bunun üzerine gizemli erkek, Akman'ın yanından kalkarak karşısına oturdu.