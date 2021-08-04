Seda Akman gizemli arkadaşıyla dikkatleri üzerine çekti!

Oyuncu Seda Akman, önceki gün Bodrum Ortakent'teki bir beach'te objektiflere yansıdı. Kadın arkadaşlarıyla denize giren Akman'ın keyfinin yerinde olduğu gözlendi.
Bir beach'te görüntülenen ve deniz içerisinde neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, dubalara kadar yüzüp spor yapmayı ihmal etmedi.
Uzun süre denizde vakit geçirip serinledikten sonra arkadaş grubuyla şakalaşan Seda Akman, oturduğu masaya gidince keyfinin sebebi anlaşıldı.
Milliyet'in haberine göre; 43 yaşındaki oyuncu, masada erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin yanına giderek sohbet etti. Gazetecilerin görüntü aldığını fak eden mekan çalışanları, çifti uyardı. Bunun üzerine gizemli erkek, Akman'ın yanından kalkarak karşısına oturdu.
İSKELE OYUNCULARLA DOLDU
Seda Akman'ın da arlarında bulunduğu ünlü oyuncular, geçtiğimiz ay BeStyle Magazine için Bodrum'da buluşmuştu. Kalabalık ekip, Yalıkavak'taki plaja otobüsle gelmişti.
Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya, Gizem Güneş, Aleyna Solaker, Çiğdem Batur, Alara Turan, Seda Akman, Tolga Güleç, Yağmur Ün, Asena Tuğal ve Pelin Öztekin'in de aralarında bulunduğu ekip, hep birlikte deniz keyfi yapmıştı.