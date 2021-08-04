Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço yıllar sonra itiraf etti! Yaşadığı zor günleri anlattı!

Kötü adam karakteri için tereddütleri olan Alço, Türker İnanoğlu'nun kendisini ikna ettiğini söyledi: "Türker Abi, 'kötü adamı oynayacağın' dediğin de tereddüt ettim. Çok büyük bir olay, o karakter çok kötüydü. Ben de gayet çizgisi düzgün bir insanım, 'nasıl oynarım' diye düşündüm. Ailem de bu konularda tutucuydu… Çok düşündüm Türker abiye de 'hayır' demek mümkün değil, 'seni bir iyi rolde, bir kötü rolde oynatacağım onu ayarlayacağım, bundan sonra da Alev Alev'i çekeceğim' dedi. Ben de kabul ettim.