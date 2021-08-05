Irmak kenarında doğum günü

ATV
'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz
'deki rolüyle gönüllere taht kuran Öykü Gürman
'a dostları doğum günü süprizi yaptı. Gürman, Juss içeceklerinin yeni reklam filmi için Güral Sapanca NG Hotel'de yapılan tanıtım toplantısının ardından kendisini orman serinliğine bıraktı. Derin Irmak
tesislerinde stres atan Gürman, arkadaşlarının doğum günü pastası sürpriziyle de mutlu oldu. Gürman, "Yaz sıcaklarında kavrulurken bu serin yere kendimizi attık. Tek dileğim ciğerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi" dedi