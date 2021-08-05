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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Irmak kenarında doğum günü

Irmak kenarında doğum günü
ATV'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki rolüyle gönüllere taht kuran Öykü Gürman'a dostları doğum günü süprizi yaptı. Gürman, Juss içeceklerinin yeni reklam filmi için Güral Sapanca NG Hotel'de yapılan tanıtım toplantısının ardından kendisini orman serinliğine bıraktı. Derin Irmak tesislerinde stres atan Gürman, arkadaşlarının doğum günü pastası sürpriziyle de mutlu oldu. Gürman, "Yaz sıcaklarında kavrulurken bu serin yere kendimizi attık. Tek dileğim ciğerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi" dedi
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Irmak kenarında doğum günü
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