Usta oyuncu Hülya Duyar’dan haber var! Beyin tümörü ameliyatı olmuştu…

Hülya Duyar'ın beyin tümörü ameliyatı başarılı geçti. Son oynadığı reklam filminde fenalaşan ancak dikkate almayan, ardından arkadaşıyla gittiği Adana'da baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Duyar, konan teşhisin ardından ambulansla İstanbul'a getirilmişti.
Hürriyet'in haberine göre; Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Uğur Türe yönetiminde 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar'ın ameliyatı başarılı geçti.
Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.