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Giriş Tarihi: 5.8.2021 10:36 Son Güncelleme: 5.8.2021 10:41

Usta oyuncu Hülya Duyar’dan haber var! Beyin tümörü ameliyatı olmuştu…

Usta oyuncu Hülya Duyar’dan haber var! Beyin tümörü ameliyatı olmuştu…

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar'ın hasta olduğu haberi hayranlarını üzmüştü. Ünlü oyuncu Hülya Duyar geçtiğimiz günlerde reklam filmi çekimlerinde fenalaştı, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi. Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi. Duyar’ın rahatsızlığını öğrenen sanatçı dostları hemen seferber oldu. Hülya Duyar’ın beyin tümörü ameliyatı başarılı geçti.

Hülya Duyar'ın beyin tümörü ameliyatı başarılı geçti. Son oynadığı reklam filminde fenalaşan ancak dikkate almayan, ardından arkadaşıyla gittiği Adana'da baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Duyar, konan teşhisin ardından ambulansla İstanbul'a getirilmişti.

Hürriyet'in haberine göre; Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Uğur Türe yönetiminde 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar'ın ameliyatı başarılı geçti.

Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.

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Usta oyuncu Hülya Duyar’dan haber var! Beyin tümörü ameliyatı olmuştu…
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