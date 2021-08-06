Fahriye Evcen'den duygulandıran paylaşım! "Yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları..."

Ciğerimiz yandı ve yanmaya da devam ediyor. Hem toprağımızın, hem de onca can'ın bu felaketten bir an önce kurtulması ümidiyle, yangınla günlerdir canla başla mücadele eden yurdumun cesur ve güzel yürekli insanları ve onlara desteklerini esirgemeyen herkese milyonlarca kez teşekkür etmek istiyorum... Tüm emek verenlere minnettarım... Sağ olun, var olun.